Beşiktaş'ta gece kulübü yangını davası: Bir sanık tahliye edildi

Beşiktaş'ta 2 Nisan 2024'te gece kulübünde tadilat sırasında çıkan, 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin 22 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.



İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Cezaevi karşısındaki duruşma salonunda görülen davada, tutuklu 5 sanık, bazı tutuksuz sanıklar, mağdurlar ve taraf avukatları yer aldı. Duruşmada, tanıkların ifadeleri alındı; bazı tanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldılar.



"BİLİRKİŞİ RAPORU ÇELİŞKİLİ VE GEÇ GELDİ"



Sanık avukatları, bilirkişi raporlarının UYAP sistemine geç yüklendiğini ve raporlar arasında çelişkiler bulunduğunu belirterek, yeni bir bilirkişi raporunun hazırlanmasını talep etti. Avukatlardan biri, gece kulübünün şantiye olarak geçmesi nedeniyle bir çıkış kapısının yeterli olacağı, ancak başka bir bilirkişi raporunda ise bir çıkış kapısının yetersiz olduğu ve bunun sonucu olarak asli kusurun sanıklara ait olduğu belirtildiğini ifade etti.



BİR KİŞİYE TAHLİYE



Sanık İsmet Şen'in avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu ve şirketle ilgili herhangi bir emir verme yetkisinin bulunmadığını belirtirken müvekkilinin iş yerindeki mesul müdürlük görevinden 6 ay önce ayrıldığını, imza yetkisi olmadığını ve sadece işçi olarak çalıştığını belirterek tahliye talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, tutuklu sanık İsmet Şen'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bilirkişi raporu alınması için 16 Haziran tarihine ertelendi.

