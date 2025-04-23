Beşiktaş'ta gece kulübüne kurşun yağmuru: "Benden fazla hesap aldılar"

Bu durumu hazmedemeyen Ali Can B., sabaha karşı silahla mekanın önüne geldi. Mekana kurşun yağdıran saldırgan ardından yaya olarak uzaklaştı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre cezaevinden özel izinli çıkan Ali Can B., gece saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir gece kulübüne gitti. Burada bir süre eğlenen adam, hesap fazla gelince çalışanlarla önce tartıştı ardından mekandan kovuldu.

Gözaltına alınan ve üstünden dört adet uyuşturucu madde geçirilen Ali Can B. emniyete götürüldü.

Saldırganın poliste yedi suç kaydı var

"BENDEN FAZLA HESAP ALDILAR"

Burada ifadesi alınan Ali Can B.'nin, eğlence mekanında kendisine yüksek hesap getirdiklerini daha sonra tartıştıklarını, kendisini mekandan çıkarttıklarını, bu duruma sinirlenip silahla mekana ateş açtığını söylediği öğrenildi.

CEZAEVİNDEN ÖZEL İZİNLE ÇIKMIŞ

Poliste yedi adet suç kaydı çıkan ve cezaevinden özel izinli çıktığı belirlenen Ali Can B.'ye adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen ve mahkemeye çıkartılan Ali Can B., genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, ateşli silahlar kanununa muhalefet, mala zarar verme ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından tutuklandı.