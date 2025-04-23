Beşiktaş'ta gece kulübüne kurşun yağmuru: "Benden fazla hesap aldılar"
İstanbul Beşiktaş'ta bir gece kulübünde fazla hesap tartışması yaşandı. Tartışmanın ardından mekandan kovulan kişi, silahla gelip mekana kurşun yağdırdı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı. Saldırganın yedi suç kaydı olduğu belirlendi.
İstanbul Beşiktaş'ta bir kişi hesabı fazla aldıklarını öne sürdüğü gece kulübüne kurşun yağdırdı. Olay, 13 Şubat'ta saat 05.00 sıralarında Nispetiye Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre cezaevinden özel izinli çıkan Ali Can B., gece saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir gece kulübüne gitti. Burada bir süre eğlenen adam, hesap fazla gelince çalışanlarla önce tartıştı ardından mekandan kovuldu.
Bu durumu hazmedemeyen Ali Can B., sabaha karşı silahla mekanın önüne geldi. Mekana kurşun yağdıran saldırgan ardından yaya olarak uzaklaştı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
OLAYIN ARDINDAN YAKALANDI
Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen Ali Can B.’nin Zincirlikuyu yönüne doğru kaçtığı belirlendi.
Harekete geçen polis ekipleri, Büyükdere Caddesi üzerinde saldırganı olayda kullandığı ruhsatsız silahla birlikte yakaladı.
Gözaltına alınan ve üstünden dört adet uyuşturucu madde geçirilen Ali Can B. emniyete götürüldü.
"BENDEN FAZLA HESAP ALDILAR"
Burada ifadesi alınan Ali Can B.'nin, eğlence mekanında kendisine yüksek hesap getirdiklerini daha sonra tartıştıklarını, kendisini mekandan çıkarttıklarını, bu duruma sinirlenip silahla mekana ateş açtığını söylediği öğrenildi.
CEZAEVİNDEN ÖZEL İZİNLE ÇIKMIŞ
Poliste yedi adet suç kaydı çıkan ve cezaevinden özel izinli çıktığı belirlenen Ali Can B.'ye adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen ve mahkemeye çıkartılan Ali Can B., genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, ateşli silahlar kanununa muhalefet, mala zarar verme ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından tutuklandı.
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