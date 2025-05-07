Beşiktaş'ta hareketli gece: Aynı yerde çifte saldırı
Beşiktaş'ta sabaha karşı hareketli anlar yaşandı. Bir eğlence mekanı önünde bir kişi vuruldu. Bu olaydan bir süre sonra aynı yerde ikinci kez silahlar konuştu. Bu olayda da bir kişi yaralandı.
Beşiktaş'ta sabaha karşı iki kez silahlar konuştu.
Olay, saat 04.00 sıralarında Çırağan Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre eğlence mekanında iki taraf arasında başlayan tartışma dışarıya taşınca silahlı kavgaya dönüştü.
Beş el ateş edilen kavgada bir kişi kalçasından vurularak yaralandı.
Ateş eden ve henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eğlence mekanı boşaltılırken polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak olay yeri inceleme çalışması yaptı. Ayrıca polis ekipleri kaçan şüpheli için geniş kapsamlı arama çalışması başlattı.
AYNI GECE İKİNCİ SALDIRI
Gece saatlerinde meydana gelen ve kalçasından vurulan bir kişinin yaralandığı olaydan önce yine Çırağan Caddesi'nde akşam saatlerinde de bir kişi silahlı saldırıya uğramış, dört kez ateş edilen adam bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
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