Beşiktaş'ta hareketli gece: Aynı yerde çifte saldırı

Ateş eden ve henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beş el ateş edilen kavgada bir kişi kalçasından vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre eğlence mekanında iki taraf arasında başlayan tartışma dışarıya taşınca silahlı kavgaya dönüştü.

Beşiktaş'ta sabaha karşı iki kez silahlar konuştu.

Yaralı vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eğlence mekanı boşaltılırken polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak olay yeri inceleme çalışması yaptı. Ayrıca polis ekipleri kaçan şüpheli için geniş kapsamlı arama çalışması başlattı.

AYNI GECE İKİNCİ SALDIRI

Gece saatlerinde meydana gelen ve kalçasından vurulan bir kişinin yaralandığı olaydan önce yine Çırağan Caddesi'nde akşam saatlerinde de bir kişi silahlı saldırıya uğramış, dört kez ateş edilen adam bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.