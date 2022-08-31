Beşiktaş'ta hastane yangını

Beşiktaş'ta Sait Çiftçi Devlet Hastanesi'nin bodrum katında yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.08.2022 - 13:25

Beşiktaş'ta hastane yangını

İstanbul 'taki Sait Çiftçi Devlet Hastanesi ek binasının bodrumunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dikilitaş Mahallesi Ömür Sokak'ta, içerisinde 10 Nolu Aile Sağlık Merkezi de bulunan 6 katlı hastanenin ek binasının bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hastane ambulansları hazır bekletilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındı.

Hasta ve çalışanların tahliyesinden sonra itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

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