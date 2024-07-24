Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaza yaptı

İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan İETT otobüsü yaptı.

Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaza yaptı

'un Beşiktaş ilçesi Dolmabahçe Caddesi'nde seyir halinde olan 34 HO 2711 plakalı otobüsü, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak cadde kenarında bulunan ferforje korkuluklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle korkulukların bir kısmı devrildi.

Kaza nedeniyle hasar oluşan otobüs, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde virajı alamayan otobüsün yol kenarındaki ferforje korkuluklara çarpması yer alıyor.

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