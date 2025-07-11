Beşiktaş'ta İETT otobüsü yandı: Yolcuları şoför tahliye etti

Yangın, saat 19.00 sıralarında Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş-Sarıyer hattında çalışan İETT’ye bağlı 40B hat numaralı özel halk otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden şoför Hamit Tütüncü, otobüsü hemen yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olası bir tehlikeye karşı yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede alev topuna dönen otobüs, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.



"ÜÇ KAPIYI DA AÇTIM, TAHLİYE ETTİM"



Otobüs şoförü Hamit Tütüncü, yaşadığı anları, “Motordan duman çıktı, seyir halindeydim. Arabayı boşalttım. Arabada iki tane yangın söndürme tüpü vardı, kullandım ama sönmedi. İtfaiyeyi bekledik. Aynadan gördüm, üç kapıyı da açtım, tahliye ettim arabayı" sözleriyle anlattı.



Yangın sırasında ölen ya da yaralanan olmadı. Otobüsün tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği olayda, Zincirlikuyu yönünde trafik durma noktasına geldi.

Otobüsün kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.