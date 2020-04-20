Beşiktaş'ta İETT otobüsü zincirleme kaza sonrası ağaca çarptı

İstanbul Beşiktaş'ta iki kamyonet ve bir İETT otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 şoför yaralanırken, İETT otobüsü ağaca çarparak durabildi.

DHA 20.04.2020 - 12:47

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İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Dolmabahçe Caddesi Milli Saraylar Resim Müzesi önünde saat 12.00 sıralarında Karaköy istikameti üzerinde Resim Müzesi'ne giriş yapmak isteyen iki kamyonet yol kenarında durunca, arkadan gelen İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı belediye otobüsü duramayarak kamyonete çarptıktan sonra ağaca vurdu.

Aydınlatma direğini deviren otobüs güçlükle durdu. Kazada otobüs şoförü ile iki kamyonetin sürücüleri yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza esnasında otobüsün boş olması olası bir facianın önüne geçti. Kaza nedeniyle Dolmabahçe Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

Kaza yapan kamyonetlerin çekilmesinin ardından caddede trafik kontrollü olarak verilmeye başlandı.

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