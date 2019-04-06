İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Yıldız Mahallesi Müvezzi Sokak'ta Yıldız Parkı'nın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir sebeple çökerken park halindeki 2 araç zarar gördü.
Araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerine güvenlik şeridi çekti.
Araçlar sahipleri tarafından çekildi.
Duvarın çökme sebebi araştırılıyor.
Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü
İHA, Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Yıldız Parkı'nın istinat duvarının çökmesi sonucu 2 araç zarar gördü.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Yıldız Mahallesi Müvezzi Sokak'ta Yıldız Parkı'nın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir sebeple çökerken park halindeki 2 araç zarar gördü.