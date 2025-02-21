Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü

İstanbul Beşiktaş'ta yağış nedeniyle meydana gelen toprak kaymasının ardından istinat duvarı yıkıldı.

Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Muallim Naci Caddesi üzerindeki bir arazide kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle meydana geldi.

Kaymanın ardından istinat duvarının da yıkılması sonucu olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Zabıta ekipleri olayın gerçekleştiği arazinin girişinde şerit çekti.

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