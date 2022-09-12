Beşiktaş'ta kadınların fotoğrafını çeken taksiciye süresiz men

Beşiktaş'ta trafikte seyir halindeyken dışarıdaki kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen taksi şoförü H.U'nun "Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi" süresiz iptal edildi.

Beşiktaş, Barbaros Bulvarı'nda geçen cumartesi saat 19.10 sıralarında aracına F.M.B.(27) ve A.M.(32) isimli 2 kadın yolcu alan taksi şoförü H.U.(51) kaldırımda yürüyen kadının fotoğrafını çekti.

Bunun üzerine taksideki yolcular duruma tepki gösterdi. Kadın yolcuların tüm ısrarına rağmen, taksici fotoğraf çektiğini inkar etti. Telefonun galerisindeki fotoğrafı görmek isteyen kadınlara aldırmayan taksici bir yandan fotoğrafı silmeye çalışırken, bir yandan da yola devam etti.

Kadınlar yolda bekleyen polisin yanından geçilirken yüksek sesle yardım talebinde bulundu. Taksici H.U. dur ihtarına uymayarak yola devem etti. Taksinin önünü kesen polis olaya müdahale etti. Taksici H.U.'nun kargaşadan yararlanarak fotoğrafı sildiği belirtildi.



H.U. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.



İBB: SÜRESİZ MEN EDİLDİ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden (TUHİM) yapılan açıklamada, şoförün taksicilikten süresiz men edildiği belirtildi.



Açıklamada, H.U'nun "Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi" askıda olmasına rağmen şoförlük yaptığı kaydedilerek, "Taksi şoförünün, TUDES kapsamında 'Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi' süresiz iptal edilmiş olup, ilgili taksi emniyet birimlerince 30 gün süre ile trafikten men edilmiştir." denildi.