Beşiktaş'ta kafe yangını

Beşiktaş Arnavutköy'de 2 katlı ahşap binada faaliyet gösteren kafede yangın çıktı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Beşiktaş'ta kafe yangını

İstanbul 'ta 2 katlı ahşap iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Arnavutköy Mahallesi, Bebek Arnavutköy Caddesi'nde 2 katlı ahşap binada faaliyet gösteren kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Beşiktaş'ta kafe yangını - 1

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Beşiktaş'ta kafe yangını - 2

Kullanılamaz hale gelen kafede yangın sırasında müşteri olmadığı belirlendi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için ekiplerce çalışma başlatıldı.

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