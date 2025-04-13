Beşiktaş'ta kafede yangın paniği

Beşiktaş'ta bir kafede yangın çıktı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Beşiktaş İskelesi'nin yanında bulunan bir kafenin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Mutfak bölümündeki yangın kısa sürede büyürken, alevler kafenin çatısına sıçradı.