Beşiktaş'ta kafede yangın paniği

İstanbul Beşiktaş'ta bir kafede yangın paniği yaşandı. Kafenin mutfak bölümünde çıktığı öğrenilen yangın, kısa sürede çatıya sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Beşiktaş'ta kafede yangın paniği

Beşiktaş'ta bir kafede yangın çıktı.

, saat 11.00 sıralarında Beşiktaş İskelesi'nin yanında bulunan bir kafenin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Mutfak bölümündeki yangın kısa sürede büyürken, alevler kafenin çatısına sıçradı.

Beşiktaş'ta kafede yangın paniği - 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından kısa sürede söndürüldü.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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