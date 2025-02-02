Beşiktaş'ta Kırklarelispor maçı hazırlıkları devam ediyor

Yardımcı antrenör Erling Moe yönetiminde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

5’e 2 ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.



Siyah-beyazlılar, Kırklarelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.45’te yapacağı antrenmanla devam edecek.