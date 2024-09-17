Beşiktaş'ta kontrolden çıkan araç bankanın merdiven boşluğuna uçtu

Beşiktaş’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla önce kaldırıma çarptı, ardından da bir bankanın merdiven boşluğuna uçtu. Kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan araç bankanın merdiven boşluğuna uçtu

Kaza, İstanbul Büyükdere Caddesi 4. Levent mevkisinde saat 23.45 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç Maslak istikametine doğru giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Kontrolünü kaybeden araç önce kaldırıma çarptı, daha sonra bir bankanın merdiven boşluğuna uçtu ve dik şekilde kaldı. Kazada biri ağır olmak üzere araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan araç bankanın merdiven boşluğuna uçtu - 1

Otomobilin çarptığı bankanın duvarlarında ve camlarda hasar meydana geldi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde emniyet şeridi ile güvenlik tedbirleri alırken, sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahaleyi gerçekleştirmelerinin ardından en yakınlardaki çevre hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekipleri kaza yaptığı yere saplanan aracın çıkarılması için müdahalelerde bulundu. Kazaya karışan araç bulunduğu yerden kaldırılarak çekiciye alındı. Yaşanan kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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