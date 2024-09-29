Beşiktaş'ta köpeğine tasma takması uyarısında bulunan kişilere saldırdı

İstanbul Beşiktaş'ta parkta gezdirdiği köpeğine tasma takması uyarısında bulunan 1'i kadın 2 kişiye saldıran zanlı gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta köpeğine tasma takması uyarısında bulunan kişilere saldırdı

Maçka Parkı'nda 28 Eylül'de kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, parkta köpeğini tasmasız gezdiren bir kişinin çevredekiler tarafından uyarılması üzerine tartışma çıktığını belirledi.

Yapılan araştırmada, köpeğin sahibinin kendisini uyaran C.E. ve G.K'ye saldırdığı anlaşıldı.

Ekipler, kimliğini belirlediği şüpheli D.Ö'yü, Şişli'deki evinde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Köpeğini gezdiren kadına başıboş köpek saldırdı

Köpeğini gezdiren kadına başıboş köpek saldırdı

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Köpeğini gezdiren kadına başıboş köpek saldırdı

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