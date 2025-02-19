Beşiktaş'ta korkutan yangın
İstanbul Beşiktaş'ta bir dairede klima motorundan yangın çıktı. Dairede maddi hasar oluşurken yangında ev sahibinin kedisi öldü.
Yangın, saat 12.30 sıralarında Yıldız Mahallesi Çitlenbik Sokak’ta meydana geldi.
6 katlı binanın 2. katında bulunan dairenin klima motorundan yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına neden olan klima motorundaki alevlere müdahale etti.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale gelirken, ev sahibinin kedisinin öldüğü belirlendi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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