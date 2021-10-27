Beşiktaş'ta minibüs doğalgaz kutusuna çarptı

İstanbul Beşiktaş'ta bir minibüs, bina girişindeki duvara ve doğalgaz kutusuna çarptı.



Alınan bilgiye göre, R.T idaresindeki minibüs, Küçükbebek Caddesi'ne bağlanmak için yokuş indiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir binanın girişindeki duvara ve doğalgaz kutusuna çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Sürücünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle doğalgaz borusunun kırılması üzerine sızıntı meydana geldi.

İGDAŞ ekiplerinin doğalgaz hattına müdahalesinin ardından araç, çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.



