Beşiktaş'ta motosiklet kazası: Yaralılar var

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Arnavutköy Mahallesi Muallim Naci Caddesi'nde 3 Ağustos Pazar günü gece saatlerinde Abdülkadir B.'nin kullandığı motosiklet ile ters istikametten ilerleyen Mehmet Cemil Ç.'nin kontrolündeki motosiklet çarpıştı.



Kazada 2 sürücü ile Mehmet Cemil Ç.'nin kullandığı motosikletteki yolcu Ali H. yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken motosikletlerde hasar oluştu.



Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Görüntülerde, caddede ilerleyen motosiklet ile ters istikametten gelen motosikletin çarpışması, araçlardakilerin savrularak yere düşmeleri yer alıyor.