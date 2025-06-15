Beşiktaş'ta otel terasında şampanya patlatma kavgası: İki kişi vuruldu, saldırganlar Kapıkule'de yakalandı

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İstanbul Beşiktaş'ta bir otelin terasında silahlı kavga çıktı. Olay, dün saat 01.30 sıralarında Vişnezade Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otelin teras katındaki bara müşteri olarak gelen Abdülkadir D. ve Bahtiyar K. eğlenmeye başladı. Yine aynı bara gelen yan masadaki Anıl K., kardeşi Alper K. ve kuzenleri Yakup D. ise masaya şampanya söyledi. Garsonun siparişi getirmesinin ardından Yakup D. masada şampanyayı patlattı. Ancak içki yan masadaki Abdülkadir D. ve Bahtiyar K.'nın üstüne sıçradı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında koruması Osman B.'nin silahını alan Anıl K., yan masadakilere ateş açtı.

Otelin terasında yaşanan olay anı

KAVGANIN SEBEBİ SIÇRAYAN ŞAMPANYA Olayda Bahtiyar K. ayağından ve Anıl K.'nin kardeşi Alper K. ise baldırından yaralandı. İşletmenin camına dört adet kurşun çekirdeği isabet ederken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı Bahtiyar K. ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Anıl K., yaralı kardeşi Alper K., kuzenleri Yakup D. ve koruma Osman B., ise 34 AST 036 plakalı araçla otelden ayrıldı.

Silahlı saldırıda otel terasında korku dolu anlar yaşandı

OTELE SİLAHI KORUMASI SOKMUŞ Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otelin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda otele silahın koruma Osman B. tarafından sokulduğu tespit edildi. Olaya karışan ve adresine baskın yapılan Alper K. polis tarafından yaralı halde yakalandı. Alper K. ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kapıkule Sınır Kapısı

BULGARİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDILAR Çalışmalarına devam eden Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Anıl K. ve kuzeni Yakup D.'nin 34 EAK 36 plakalı araçla Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısına doğru gittiklerini tespit etti. Şüphelilerin peşine düşen polis, Bulgaristan'a geçiş yapacakları sırada Anıl K. ve Yakup D.'yi yakaladı. Diğer yandan koruma Osman B. de olayda kullanılan ruhsatsız silahla birlikte gözaltına alındı.

Kavga anında kaydedilen bir cep telefonu görüntüsü