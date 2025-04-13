Beşiktaş’ta otel inşaatında yangın
Beşiktaş'ta yapımı devam eden otel inşaatının bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Beşiktaş'ta inşaatı devam eden 9 katlı otelin bodrum katında çıktı.
Yangın kısa sürede büyüyerek işçilerin kaldığı alana sıçradı.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede söndürüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Öte yandan polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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