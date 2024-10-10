Beşiktaş’ta oto hırsızlarına operasyon: 3 tutuklama

Beşiktaş'ta M.N.'ye ait bir otomobil park edildiği yerden çalındı.



Otomobilini park ettiği yerde bulamayan M.N., durumu polis ekiplerine bildirdi. Şikayet üzerine İstanbul Emniyeti Oto Hırsızlık Büro amirliği ekipleri tarafından şüphelilerin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.