Beşiktaş’ta oto hırsızlarına operasyon: 3 tutuklama
İstanbul Beşiktaş’ta otomobil çalan hırsızlar, özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.
Beşiktaş'ta M.N.'ye ait bir otomobil park edildiği yerden çalındı.
Otomobilini park ettiği yerde bulamayan M.N., durumu polis ekiplerine bildirdi. Şikayet üzerine İstanbul Emniyeti Oto Hırsızlık Büro amirliği ekipleri tarafından şüphelilerin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Adresleri belirlenen şüpheliler Özel Harekat Polisi'nin de katıldığı operasyonla kaldıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada bir adet pompalı tüfek, 13 adet fişek, bir adet hassas terazi, 9 adet sahte 100 dolar ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler Kemal K. (24), Yağız Ö. (19) ve Mehmet E.Ö. (33) sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
TUTUKLANDILAR
Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüpheli Kemal K.'nın 31 adet suç kaydı, Yağız Ö.'nün 7 adet suç kaydı ve Mehmet E.Ö.'nün 29 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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