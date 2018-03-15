İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Levazım Tünel'i çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.
Bariyerlere asılı kalan otomobilde bulunan iki kişi o sırada yoldan geçen Beşiktaş Belediyesi zabıta ekiplerinin yardımı ile dışarı çıkartıldı.
Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, iki kişiye müdahalede bulundu.
Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile götürülürken polis soruşturma başlattı.
Beşiktaş'ta otomobil çarptığı bariyerlerde asılı kaldı
DHATürkiye
İstanbul Beşiktaş’ta bir otomobil çarptığı bariyerlerde asılı kaldı.
İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Levazım Tünel'i çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.