Beşiktaş'ta otomobil takla attı: 2 yaralı

Abbasağa Mahallesi'nde tek yönlü sokakta ilerleyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırıma sonra da doğalgaz kutusuna çarparak takla attı.



Kazayı gören vatandaşlar, otomobil içinde yardım bekleyen 4 kadını kurtarmak için seferber oldu.

Yaralıları tek tek kurtaran çevre sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı.

