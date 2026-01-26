Beşiktaş'ta park halindeki dört araç alev alev yandı
26.01.2026 08:17
IHA
Beşiktaş'ta park halindeki dört otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İHA, AA
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, üç araca daha sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, araçlarda hasar oluştu.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Vişnezade Mahallesi Prof. Dr. Ekrem Ulusoy Sokak'ta park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, otomobilin yanındaki üç otomobile de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçlarda hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.