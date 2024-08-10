Beşiktaş'ta seyir halindeki otobüste yangın

İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeyken bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otobüs eklipler tarafından söndürülürken araçta hasar oluştu.

Beşiktaş'ta seyir halindeki otobüste yangın

Malatya'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü Büyükdere Caddesi'nde seyrederken motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otobüsteki yolcular kendi imkanlarıyla tahliye edilirken, yangın nedeniyle Büyükdere Caddesi emniyet ekiplerince trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle otobüste hasar meydana geldi.

nedeniyle bölgede araç yoğunluğu oluştu.

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