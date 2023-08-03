Beşiktaş’ta silahlı çatışma: 1 kişi öldü (Polis saldırganı arıyor)

Beşiktaş’ta bir iş yerine ateş eden motosiklet üzerinde bulunan iki kişiye, iş yerinden de karışık verildi. İşyerinden açılan ateş sonucu, motosikletin arkasında outran Sertan Taylan Hayal, yaşamını yitirdi. Hayal’i vuran kişi kaçtı. Polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Beşiktaş’ta silahlı çatışma: 1 kişi öldü (Polis saldırganı arıyor)

İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi’nde dün gece saatlerinde motosikletle gelen iki kişi bir restorana ateş açtı.

Açılan ateşe restoranda bulunan bir kişi de ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı.

Olay sırasında motosikletin arkasında bulunan Sertan Taylan Hayal, vurularak motosikletten düştü.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hayal, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Olay sırasında tesadüfen sokaktan geçen iki kişi de yaralandı.

ZANLI KAÇTI

Olayın ardından zanlı kaçarken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

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