SABAH İŞE GELEN ESNAF ŞAŞKINLIK YAŞADI

Esnafın daha önce sökülen tabelalarını yeniden yaptırarak iş yerlerine astırdığı belirtildi.

Sabah iş yerlerine gelen esnaf, tabelalarının yerinde olmadığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Tabelalarının kırılarak söküldüğünü iddia eden iş yeri sahipleri, uygulamanın nasıl yürütüldüğüne ilişkin yetkililerden açıklama beklediklerini söyledi.

ESNAF TEPKİ GÖSTERDİ

Esnaf ise uygulamaya tepkili. İş yeri tabelasının 18 Kasım’da gece yarısı söküldüğünü belirten büfe sahibi Ömer Aslan, "Tabelalarımızı niye söküyorsunuz dedik. Sonra hiçbir açıklama yok, hiçbir şey yok. Gelip tabelaları kırıyorlar, ondan sonra yerlere atıp gidiyorlar." iddiasında bulundu.

Tabelasının yaklaşık bir ay önce indirildiğini belirten büfe sahibi Fatih Yılmaz ise “Bu tabelalar indiği zaman bunun bir cezai işlemi olacak dediler. Aşağı yukarı 50 bin liraya kadar bir ceza kesilecek. Bir an evvel caddenin düzelmesini istiyoruz.” dedi.