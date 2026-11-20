Beşiktaş'ta tabelalar söküldü, esnaf tepki gösterdi. Söküm gerekçesi görüntü kirliliği
20.11.2026 09:45
Uygulamaya tepki gösteren esnaf, kendilerine 50 bin lira ceza kesileceğini belirtiyor.
Başiktaş'ta bazı iş yerlerinin tabelaları belediye ekipleri tarafından söküldü. Esnaf uygulamaya tepki gösterdi. Söküm gerekçesi görüntü kirliliği ve marka tescil eksikliği.
Beşiktaş'ta bulunan bazı iş yerlerinin sahiplerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tabela düzenlemesi kapsamında 15 gün önce tebligat gönderildi. Belediye, görüntü kirliliği ve marka tescil eksikliği gerekçesiyle uyarıda bulundu.
Ancak esnaf, tabelaların söküm işlemine dair onay gelmeden iş yerlerinin tabelalarının İBB ekipleri tarafından gece saatlerinde söküldüğünü ileri sürdü.
Bir aydır devam ettiği belirtilen uygulama kapsamında yaklaşık 17 iş yerine ait tabelalar da indirildi.
Beşiktaş'ta tabelaları sökülen bir esnaf.
SABAH İŞE GELEN ESNAF ŞAŞKINLIK YAŞADI
Esnafın daha önce sökülen tabelalarını yeniden yaptırarak iş yerlerine astırdığı belirtildi.
Sabah iş yerlerine gelen esnaf, tabelalarının yerinde olmadığını görünce şaşkınlık yaşadı.
Tabelalarının kırılarak söküldüğünü iddia eden iş yeri sahipleri, uygulamanın nasıl yürütüldüğüne ilişkin yetkililerden açıklama beklediklerini söyledi.
ESNAF TEPKİ GÖSTERDİ
Esnaf ise uygulamaya tepkili. İş yeri tabelasının 18 Kasım’da gece yarısı söküldüğünü belirten büfe sahibi Ömer Aslan, "Tabelalarımızı niye söküyorsunuz dedik. Sonra hiçbir açıklama yok, hiçbir şey yok. Gelip tabelaları kırıyorlar, ondan sonra yerlere atıp gidiyorlar." iddiasında bulundu.
Tabelasının yaklaşık bir ay önce indirildiğini belirten büfe sahibi Fatih Yılmaz ise “Bu tabelalar indiği zaman bunun bir cezai işlemi olacak dediler. Aşağı yukarı 50 bin liraya kadar bir ceza kesilecek. Bir an evvel caddenin düzelmesini istiyoruz.” dedi.