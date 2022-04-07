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Beşiktaş’ta tarihi binanın çatısı yoldan geçen otomobilin üzerine düştü

Beşiktaş’ta tarihi bir binanın çatısında çökme meydana geldi. Binadan düşen parçalar yoldan geçen arabaların üzerine devrilirken, olay maddi hasarlı atlatıldı.

Haberler - İHA 07.04.2022 - 06:19

Beşiktaş’ta tarihi binanın çatısı yoldan geçen otomobilin üzerine düştü

Beşiktaş Ortaköy Mecidiye Mahallesi Muvakkit Sokak üzerindeki vakfa ait olduğu öğrenilen 2 katlı binanın çatısı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çatının çökmesiyle binanın yan duvarları yolda geçen arabaların üzerine devrildi. Otomobil sürücüsü kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, itfaiye ekipleri de inceleme yaptı. Çatısı çöken binada bir kişinin yaşadığı ancak olay sırasında evde olmadığı öğrenildi. Çatının çökmesi esnasında sokakta kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi.

“ARABAYI VURDUM SANDIM"

Çatının çöktüğü araç içerisinde bulunan otopark görevlisi Ercan Akyüz, "Ben arabayla çıkarken bir çıtırtı sesi geldi. Ne olduğunu anlayamadım, arabayı vurdum zannettim. Daha sonra bir baktım ki yukarıdan çatıdan bir şeyler düştü. Arabanın içi bembeyaz oldu. O anda arabadan attım kendimi. Binada 1 kişi yaşıyordu ama başka bir yerdeymiş. Ben de bir şey yok çok şükür" dedi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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