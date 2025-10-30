Beşiktaş'ta taş yüklü kamyon devrildi: Sürücü yaralandı
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde taş yüklü kamyon, inşaat alanına yük boşalttığı sırada yan yatarak devrildi.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Ulus Mahallesi Kelaynak Sokak'taki inşaat alanında taş yüklü kamyon, dorsesini kaldırarak yük boşalttığı sırada yan yattı.
Sürücü yaralanırken, devrilen kamyon park halindeki hafif ticari araca zarar verdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis sokağa şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
