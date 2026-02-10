Beşiktaş'ta tuhaf olay. Yolda durdurduğu aracında dans etti

İstanbul Beşiktaş'ta aracını yolun ortasında durdurup trafik akışını engelleyen ve direksiyon başında dans eden kadın sürücü gözaltına alındı.



Olay, saat 15.00 sıralarında Beşiktaş Bebek’te meydana geldi.



Cevdet Paşa Caddesi'nde bir kişinin otomobilini yolun ortasına çekerek trafik akışını engellediği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden polis ekipleri, otomobil içerisinde dans eden, ruj süren ve kornaya basan kadını bir süre izledi.



Çekici ve itfaiye ekibinin olay yerine gelmesiyle paniğe kapılan kadın, araçtan inip kaçmaya çalıştı. Ancak Gizem K., uzaklaşmadan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kadın sürücü gözaltına alınırken, aracı ise otoparka çekildi.

Gözaltına alınan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "duraklamanın yasak olduğu yerde durmak", "saygısız araç sürmek", "trafik işaret ve kurallarına uymamak", "sürücü belgesini yanında bulundurmamak" maddelerince idari para cezası uygulandı.

RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNE SEVK EDİLECEK



Şüpheli hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Sürücünün, kan örneğinin alınmasının ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edileceği öğrenildi.