Beşiktaş’ta turistlere eğlence tuzağı: 200 bin lirayı bulan hesapları zorla ödettiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu, Beşiktaş’ta bulunan bir gece kulübüne yönelik gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlattı.



Şüphelilerin Beyoğlu, Fatih, Şişli ve Beşiktaş’ta tanıştıkları turistleri işletmeye davet ettikleri, müşteri gibi görünen yabancı uyruklu kadınları turistlerin bulunduğu masalara yönlendirdikleri tespit edildi.

200 BİN LİRAYI ZORLA ALDILAR



Turistlerin istememesine rağmen sürekli alkol servisi yapıldığı ardından 100 bin ve 200 bin lira tutarında ödemeleri, dolandırıcılık veya tehdit yoluyla aldıkları aktarıldı.



İşletme yetkilileri ve çalışanlarının örgüt halinde suçları işledikleri öğrenildi.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, şüpheliler hakkında daha önce verilen takipsizlik kararları kaldırılarak birleştirildi ve 2021 ile 2023 yılları arasında gerçekleşen 80 farklı olay incelemeye alındı.



Yapılan çalışmalarda işletmede çalışan yabancı uyruklu kadınlar ve işletmenin sahibi ile müdürünün telefonlarının dinlemesinin sonucunda belirtilen suçları işledikleri tespit edildi.



Soruşturma çerçevesinde, sabah 06.00’da 4 farklı ilde yapılan operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.