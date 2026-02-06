Beşiktaş'ta ünlülerin gittiği spor salonuna narkotik operasyonu. İşletme sahibi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Beşiktaş Bebek'te bulunan ünlü bir mekana operasyon düzenlendi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ekiplerince Bebek'te spor salonu olarak bilinen 'Club'te, narkotik köpeklerle arama yapıldı. Polis, içerde bulunanlara Genel Bilgi Taraması (GBT) sorguları yapıldı.

Mekana giriş ve çıkışlar bir süre yasaklandı.

İŞLETME SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI



Öte yandan yapılan aramalarda mekanda herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken eğlence merkezi olarak da hizmet veren spor salonunun işletmecisi M.U., gözaltına alındığı öğrenildi.