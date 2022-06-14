Beşiktaş'ta uygunsuz görüntü veren çifte ev hapsi

İstanbul Beşiktaş'taki tepki çeken görüntülerin ardından iki kişiye ev hapsi verildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.06.2022 - 15:38 | Son Güncelleme : 14.06.2022 - 19:15

Beşiktaş'ta uygunsuz görüntü veren çifte ev hapsi

Beşiktaş'ta geçen cumartesi saat 04.50 sıralarında park halindeki otomobilin üzerinde uygunsuz görüntüler veren çift, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. O sırada çift, kendisini uyaranlara tepki gösterdi.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine konuyla alakalı savcılıkça, "Hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Kimlikleri tespit edilen oyuncu Zeynep S. ile otel işletmecisi Ahmet E. K. polis tarafından gözaltına alındı.

Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na çıkarılan çiftin savcılıkça ifadeleri alındı. Savcılıkça adli kontrol talebinde bulunulan çift, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikçe, şüpheliler Zeynep S. ve Ahmet E.K. hakkında ev hapsi uygulanması yönünde adli kontrol kararı verildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...