Beşiktaş'ta vahşet evi: Matematik mühendisi, karakola gidip kendini ihbar etti

İstanbul'da cinayet işleyen matematik mühendisi, Kocaeli'de polise teslim oldu.

Çayırova'da bir polis merkezine giden matematik mühendisi Demet Ç., Beşiktaş'taki evinde arkadaşı Zilif Öztürk'ü yanında getirdiği bıçak ile öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu.

Demet Ç.'nin itirafı üzerine belirttiği adrese giden polis ekipleri, evde Öztürk'ün cansız bedeni ile karşılaştı.

CESETTE 10'DAN FAZLA BIÇAK DARBESİ VAR

Yapılan olay yeri inceleme çalışmasında, Zilif Öztürk'ün karın bölgesinden 10'dan fazla kez bıçaklandığı ve cinayetin 30 Mayıs'ta işlendiği belirlendi.

Öztürk'ün cenazesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.