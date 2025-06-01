Beşiktaş'ta vahşet evi: Matematik mühendisi, karakola gidip kendini ihbar etti
Beşiktaş'ta arkadaşını öldüren matematik mühendisi Demet Ç., polise giderek teslim oldu. Cinayeti neden işlediğini hatırlamadığını söyleyen kadın, adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da cinayet işleyen matematik mühendisi, Kocaeli'de polise teslim oldu.
Çayırova'da bir polis merkezine giden matematik mühendisi Demet Ç., Beşiktaş'taki evinde arkadaşı Zilif Öztürk'ü yanında getirdiği bıçak ile öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu.
Demet Ç.'nin itirafı üzerine belirttiği adrese giden polis ekipleri, evde Öztürk'ün cansız bedeni ile karşılaştı.
CESETTE 10'DAN FAZLA BIÇAK DARBESİ VAR
Yapılan olay yeri inceleme çalışmasında, Zilif Öztürk'ün karın bölgesinden 10'dan fazla kez bıçaklandığı ve cinayetin 30 Mayıs'ta işlendiği belirlendi.
Öztürk'ün cenazesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
"CİNAYETİ NEDEN İŞLEDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"
Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Demet Ç. polise verdiği ifadesinde, olayın nasıl yaşandığını hatırladığını, ancak cinayeti neden işlediğini hatırlamadığını söyledi.
Polis ekiplerinin geriye dönük incelemesinde, Öztürk'ün cinayetin işlendiği eve sık sık gelip gittiği belirlendi.
Şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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