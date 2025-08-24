Beşiktaş'ta yangın paniği

İstanbul Beşiktaş'ta 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Mecidiye Mahallesi Sandalcı Mecit Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

EKİPLER SOKAĞA GİREMEDİ

Hatalı araç parkı ve dar sokaklar nedeniyle bazı itfaiye araçları sokağa giriş yapamadı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

