Beşiktaş'ta kayan araç, 70 yaşındaki kadını ezdi

Beşiktaş'da kayan kargo aracı 70 yaşındaki bir kadını ağır yaraladı.

Kaza saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Gayrettepe Mahallesi Hoşsohbet Sokak'ta çalışanın kargo teslim etmek için park ettiği araç, hareket ederek park halindeki otomobile hızla çarptı.

Kargo aracı daha sonra 70 yaşlarındaki kadını ezdi.



Kargo aracı daha sonra iki otomobile vurarak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar yaralı kadının yardımına koşarken polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Kazada, 70 yaşındaki bir kadın ağır yaralandı.

Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı kadını olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.



Kazadan saniyelerle kurtulan bir kişi, "Kadın yanımdaydı. Arkadan gelen kargo aracı otomobile vurdu. Otomobil de kadına vurdu, kadın direkt kargo aracının altında kaldı. Kargo aracı çok hızlı geldi. Araç, çarptığı otomobili yerinden oynattı. Kadın 70 yaşlarındaydı hem araç üstünden geçti hem de başını yere vurdu. Kadının durumu kötüydü" diye konuştu.



Kaza sonrası gelen kargo aracının sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürüldü. Aracın kayma nedeni ise araştırılıyor.