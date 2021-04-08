Beşiktaş'taki çatışmanın arkasından "Palalı" çıktı

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İstanbul Beşiktaş'ta dün yaşanan silahlı çatışmanın arkasından Gezi protestocularına pala ile saldıran Sabri Çelebi çıktı.



Olay, Beşiktaş Muallim Naci Caddesi üzerinde dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, işletmeci ile kiracı arasında cadde üzerinde silahlı çatışma çıktı.



Bir süre çatışan grup üyeleri geldikleri araç ile Kuruçeşme istikametine gitti. İşletmenin önünde bir kişi yaralanırken, araçta bulunanlardan da üç kişi yaralandı.



Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışma sonucu 11 şüpheli, üç silah ile yakalandı. Olayda yaralanan 4 kişinin ise tedavileri sürüyor.



Silahlı çatışmanın, Gezi Parkı eylemcilerine pala ile saldıran ve kamuoyunda 'Palalı' diye bilinen Sabri Çelebi'nin adamları ile kiracı arasında yaşandığı öğrenildi.



Gezi olayları sırasında protestocu gruba pala ile saldıran Sabri Çelebi, ''kasten yaralama'' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



Çelebi, 2017 yılında Taksim'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yaralanmıştı.



GEZİ'NİN PALALISININ VURULMA ANI KAMERADA