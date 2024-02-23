Beşiktaş'taki cinayette sır perdesi aralandı: Borç para yüzünden arkadaşını öldürmüş

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli Mehmet S. yakalanarak gözaltına alındı.



Ataşehir’de gözaltına alınan şüphelinin üzerinden cinayette kullanıldığı değerlendirilen kurusıkıdan bozma 9 mm çapında ruhsatsız silah ele geçirildi.



CİNAYETİ İTİRAF ETTİ



Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Mehmet S. işlediği cinayeti itiraf etti. Bir süre önce İsmail Karabıyık’tan 6 bin 500 lira borç para aldığını söyleyen şüphelinin ödeyemeyince aralarının bozulduğunu anlattı.



İsmail Karabıyık’ın ısrarla borcunu istemesi üzerine onu öldürmeye karar verdiğini anlatan Mehmet S., olay günü cinayet işlemek için Beşiktaş’a gittiğini belirtti.



Olay günü dükkandan içeri girer girmez hiçbirşey söylemeden silahını ateşlediğini anlatan şüpheli, daha sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı.



Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mehmet S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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