İki cinayet, tek çete. Beyoğlu'ndaki halıya sarılı ceset vahşetinde yeni ayrıntılar

İstanbul Beşiktaş 'ta işlenen cinayet Beyoğlu'ndaki başka bir cinayete uzandı. Her iki olayın arkasından aynı silahlı suç örgütü çıktı. Örgüt, polis operasyonuyla çökertildi.

12 Kasım'da İstanbul Beşiktaş'ta bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 24 yaşındaki Umut Andık hayatını kaybetmiş ve cinayeti işleyen 2 şüpheli polis operasyonuyla yakalanmıştı.

Şüphelilerin cep telefonlarından çıkan detaylar polisi Beyoğlu'ndaki bir eve götürdü. Evde yapılan incelemede halıya sarılı halde bir erkek cesedi bulundu.

Cansız bedenin 30 yaşındaki Oğuzhan Kalkan'a ait olduğu tespit edildi.

19 adrese baskın yapıldı, 35 şüpheli yakalandı.

CİNAYETTE 1 MİLYON DOLAR AYRINTISI

Kalkan'ın 1 milyon dolar kayıptan sorumlu tutulduğu için çete tarafından infaz edildiği belirlendi.

Halıya sarılan cesedinin çalıntı bir araçla götürülüp gömüleceği ancak tetikçilerin korkması üzerine planın yarım kaldığı öğrenildi.

Cinayet öncesinde tetikçilerin Şişli'de bir gece kulübüne götürülerek eğlendirildiği ortaya çıktı.

Çetenin Beşiktaş'taki saldırıdan önce de bir iş insanını tehdit ettiği ve iş insanına baskı kurmak amacıyla yakınlarına ait Eyüpsultan ve Beşiktaş'taki adreslere silahlı saldırı düzenlendiği tespit edildi.

ÇETENİN SUÇ AĞI DEŞİFRE EDİLDİ

Suç ağının deşifre edilmesiyle de çeteye yönelik polis operasyonu düzenlendi. 19 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 35 şüpheli yakalandı.

"Kasten öldürme", "silahlı saldırı" ve "mala zarar verme" olayları ile ilgili olarak gözaltına alınan şüphelilerden 14’ünün tutuklanmasına karara verilirken 14 zanlı hakkında da adli kontrol şartı uygulandı. 5 şüphelinin tahkikat işlemleri ise devam ediyor.