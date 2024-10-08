Beşiktaş'taki gece kulübü yangını davası 11 Kasım'a ertelendi

Yangın sırasında gece kulübünde çalışan tanıklar, yangının kısa sürede büyüdüğünü ve yangın söndürme sistemlerinin mevcut olduğunu ancak güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığını belirttiler.



Tanıklardan biri, yangına tüple müdahale ettiklerini ancak başarılı olamadıklarını ifade etti.



Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, yangının çıktığı “Masquerade” isimli iş yerinde 29 kişinin yaşamını yitirdiği ve işletme sahipleri ile diğer sorumluların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan yargılandığı belirtildi. Sanıkların 22 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



