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İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit edildiği, 243 kişinin de yaralandığı PKK'nın terör saldırısına ilişkin davasındaki mütalaada, 5 sanığın olayın asli faali konumunda, 21 sanığın ise bu eyleme yardım eden sıfatıyla sorumlu oldukları belirtildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesinde yapılan duruşmada, cumhuriyet savcısının 63 sayfalık mütalaasında, 10 Aralık 2016'da saat 19.00 sıralarında Beşiktaş'taki Vodafone Park'ta oynanan ve 20.45 sıralarında biten Beşiktaş-Bursaspor maçındaki taraftarların saat 22.10 sıralarında stadyumdan dağıldıkları belirtilerek, akabinde stadyumun arka kısmında, "eski Beleştepe" tabir edilen noktada TOMA aracının yanında, yaklaşık 40-45 kişilik taraftar grubunun güvenliğini sağlayan çevik kuvvet polislerinin beklediği, saat 22.29 sıralarında yolda seyir halindeki bomba yüklü otomobilin patlatıldığı belirtildi.



Patlama sonucunda grup halinde bekleyen 39 emniyet mensubu ile oradan geçen araçlardaki 7 sivil olmak üzere toplam 46 kişinin şehit olduğu ve 208 polis memuru ile 35 sivilin yaralandığı vurgulanan mütalaada, terör örgütünün internet sitesinde 11 Aralık 2016'da yapılan açıklamayla bu saldırının sahiplenildiği kaydedildi.



''OLAYIN ASIL FAALİ 5 SANIK''



Savcılığın mütalaasında, sanıklar Tufan Beyhan, Mehmet Emin Töre, Zozan Kutum, Gülşen Bahadır ve Eren İlhan'ın bombalı saldırı olayının asli faali konumunda oldukları değerlendirmesinde bulunuldu.



Mütalaada, 26 sanık için ‘’devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak’’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, bu sanıklar arasından Tufan Beyhan, Mehmet Emin Töre, Zozan Kutum, Gülşen Bahadır ve Eren İlhan’ın hayatını kaybeden 39’u emniyet mensubu 46 kişiyi ’’tasarlayarak bombalama suretiyle öldürme’’, "tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme’’ suçlarından 46’şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.



Sanıklar Tufan Beyhan, Mehmet Emin Töre, Zozan Kutum, Gülşen Bahadır ve Eren İlhan’ın mütalaada toplam 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmiş oldu.



Savcı, Tufan Beyhan, Mehmet Emin Töre, Zozan Kutum, Gülşen Bahadır ve Eren İlhan’ın hayatını kaybeden 39’u emniyet mensubu 46 kişiyi ’’tasarlayarak bombalama suretiyle öldürme’’, tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme’’ suçlarından 46’şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.



Mütalaada, bu 5 sanığın ‘’tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs’’, ‘’patlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar verme", "patlayıcı madde kullanmak suretiyle özel şahsa ait mala zarar verme" suçlarından 4 bin 819'ar yıldan 8 bin 358'er yıla kadar hapsi istendi.



21 SANIK YARDIM EDEN KONUMUNDA



Savcılık, 21 sanığın bu eyleme yardım ettiğini vurgulayarak, bu sanıklar hakkında ''tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye yardım etme", “tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüse yardım etme", "tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüse yardım etme", "patlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar vermeye yardım etme", "patlayıcı madde kullanmak suretiyle özel şahsa ait mala zarar vermeye yardım etme" suçlarından 3 bin 828'er yıldan 5 bin 317'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti.



Mütalaada, ''Silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan toplam 26 sanığın ayrıca 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması da istendi.



Mütalaada, ayrıca 13 sanığa ‘’tehlikeli madde bulundurmak’’ suçundan 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapis istenirken, tutuksuz sanık Hamit Değirmeci’nin üzerine atılı suç vasfının değiştirilmesi ihtimali, sanık Ayhan Suni’nin ise firari olması nedeniyle dosyalarının ayrılmasını ve tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı talep edildi.