Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülere gözaltı

İstanbul Beşiktaş'taki tepki çeken görüntülerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Birinin otel sahibi turizmci olduğu belirlenen, diğerinin de oyunculuk ajansında menajer olduğu tespit edildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.06.2022 - 15:38

Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülere gözaltı

Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Sosyal medya platformlarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi civarında bir kadın ile erkeğin açık alandaki uygunsuz görüntülerinin yayımlanması üzerine savcılık, "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında otel sahibi turizmci olduğu belirlenen A.E.K. (43) ile oyunculuk ajansında menajer olduğu belirtilen kadın şüpheli Z.S. (37) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

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