Beşiktaş'taki yangın faciası | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savcılarımızla bu işin peşindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta 29 kişinin ölümüne neden olan yangın faciasına ilişkin konuştu. Erdoğan, bu olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu binaya inşaat ruhsatını, imar ruhsatını veren ve binanın en alt bodrum katlarını gazino haline getirmeye müsaade edenler kim? Şimdi, biz de savcılarımızla bunu takip ediyoruz, bunu kovalıyoruz. Kovalamaya devam edeceğiz.Sürekli işçinin emekçinin hakkından bahseden bu çevreler önceki gün Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden 29 emekçiyle ilgili tek cümle kurmadılar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 mart yerel seçimlerine ilişkin de mesajlar verdi.



Erdoğan, "31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinden de başarıyla çıktık. Seçmenin iradesini rehin alma girişimleri bir kez daha sandıkta hüsrana uğradı. Bizler kadere ve takdire inanan insanlarız. Sandık sonuçlarının da davamız, hareketimiz, mücadelemiz açısından Allah'ın izniyle hayra tebdil olacağına yürekten inanıyoruz. 31 Mart yeni bir dönüm noktası değil aynı zamanda daha büyük zaferlerin müjdecisi, muştusu ve habercisi olacaktır." dedi.



"NÖBETİ SİZ GENÇLERE DEVREDECEĞİZ"

"Seçimlere gölge düşürme, seçmenin iradesini rehin alma girişimleri bir kez daha sandıkta hüsrana uğradı" diyen Erdoğan, "Siyasette yarım asra yaklaşan mücadelemizi zafer sancağını burca dikecek ve gönül huzuruyla nöbeti sizlere (gençlere) devredeceğiz." dedi.

