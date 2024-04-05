Beşiktaş'taki yangın faciasında 8 tutuklama

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.



Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü hatırlatan Tunç, "Yürütülen soruşturma kapsamında; Bilirkişi ön raporunda kusurlu oldukları belirlenen, 8 kişi hakkında Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan tutuklama, 3 kişi hakkında da adli kontrol kararı verilmiştir. Söz konusu işyerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgeler ilgili belediye ve kurumlardan istenmiş olup, bu konuda sorumluluğu bulunan kişiler hakkında da soruşturma işlemleri yürütülecektir." dedi.