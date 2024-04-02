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Beşiktaş'taki yangın faciasıyla ilgili 6 gözaltı

İstanbul Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübünde 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin, işletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Beşiktaş'taki yangın faciasıyla ilgili 6 gözaltı
İstanbul Beşiktaş'ta yangın faciası: 29 ölü

İstanbul Beşiktaş'ta yangın faciası: 29 ölü

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'un ilçesi Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın -1 ve -2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat esnasında çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

İş yerinin mesul müdürü İ.Ş (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P (26) ve tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47) gözaltına alındı.

Yapılan çalışmada, İ.Ş ve Ş.Ş'nin "kasten yaralama", S.A'nın "cinsel taciz", A.A.P'nin ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da uyuşturucu madde kullanmak", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "kasten yaralama" suçlarından kayıtları olduğu belirlendi.

VİDEO: YANGININ İLK ANLARI

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