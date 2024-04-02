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Beşiktaş'taki yangın faciasıyla ilgili 8 gözaltı

Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

Beşiktaş'taki yangın faciasıyla ilgili 8 gözaltı
İstanbul Beşiktaş'ta yangın faciası: 29 ölü

İstanbul Beşiktaş'ta yangın faciası: 29 ölü

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'ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Valiliğinden yapılan açıklamada ise 6 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Şüphelilerin, işletmenin kasten yaralamadan suç kaydı olan işletmenin mesul müdürü İ.Ş. (65), işyeri ortağı M.M.C. (44), kasten yaralamadan suç kaydı olan iş yeri ortağı Ş.Ş. (50), cinsel tacizden suç kaydı olan muhasebeci S.A. (39), kasten yaralamadan suç kaydı olan işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47) isimli 6 şahıs olduğu öğrenilmişti.

Alınan bilgiye göre olayla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı böylece 8'e yükselirken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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