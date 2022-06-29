Beşikte boynuna ip dolanan bebek hayatını kaybetti

Aksaray'ın Eskil ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden anne Lale Gök, beşikte uyuyan oğlu 1 yaşındaki Cuma Furkan Gök'ü, boynuna ip dolanmış halde buldu.



Bebeği boynundaki iplerden kurtaran anne Gök, ilk müdahaleyi yaparak durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.



Bebeğin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



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