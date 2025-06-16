Besim Dutlulu kimdir? Yeni Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun hayatı
Besim Dutlulu, Türkiye gündemini ve siyasetini yakından takip eden birçok vatandaşın merak edip araştırdığı isimler arasında yer almaya başladı. CHP'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından yerine aday olarak gösterilen ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni Başkanı olan Besim Dutlulu'nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Besim Dutlulu kimdir, kaç yaşında? İşte Besim Dutlulu'nun hayatı.
Besim Dutlulu, 1979 yılında Akhisar’da doğdu. Eczacıdır. İlkokulu Akhisar’da Misak-ı Milli ilkokulunda, Ortaokul ve Liseyi İzmir’de yatılı okulda okuduktan sonra İzmir Ege üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu.
2005 yılında Akhisar’da eczane işletmeciliğine başlarken aynı yıl eşi Özge Dutlulu ile evlendi. Ege ve Simge isimli ikiz çocukları vardır.
On sene Manisa Eczacı Odası Akhisar İlçe Temsilci yardımcılığı görevinde bulundu. Arkasından İlçe Temsilcisi oldu ve adaylık süreci başladığında istifa etti.
Akhisar’da ki bir çok sivil toplum kuruluşu ve derneğe üye olan Eczacı Besim Dutlulu, Mesleki kooperatifler olan Edak, Çekop ve Farmakoop üyesidir.
16 Haziran 2025 yılında merhum Ferdi Zeyrek'in yerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.
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