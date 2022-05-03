Beşinci kattan düşen bebek hayatını kaybetti

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde bulunan sitede annesinin içeride olduğu sırada oynayan Eyüp Bozkurt (2), beşinci kattaki balkondan yere düştü.

1 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde yaşanan olaya şahit olanların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Eyüp bebek, çevredeki özel hastanenin acil servisine kaldırıldı.

Eyüp Bozkurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Eyüp bebeğin cenazesi, ölüm nedeninin araştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Adli Tıp Kurumu’nda işlemleri tamamlanan bebeğin cenazesi ailesi tarafından alındı.