Beşinci kattan düşerek öldü: Genç kadının şüpheli ölümü

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 24 yaşındaki Sudenaz Şahin, evinin bulunduğu beşinci kattan düşerek ağır yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çardak Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan Şahin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.