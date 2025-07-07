Beşinci kattan düşerek öldü: Genç kadının şüpheli ölümü

Denizli'de 24 yaşındaki Sudenaz Şahin, yaşadığı dairenin dairenin beşinci katından düştü. Hastaneye kaldırılan Şahin, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Beşinci kattan düşerek öldü: Genç kadının şüpheli ölümü

'nin Bozkurt ilçesinde 24 yaşındaki Sudenaz Şahin, evinin bulunduğu beşinci kattan düşerek ağır yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çardak Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan Şahin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

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