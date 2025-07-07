Beşinci kattan düşerek öldü: Genç kadının şüpheli ölümü
Denizli'de 24 yaşındaki Sudenaz Şahin, yaşadığı dairenin dairenin beşinci katından düştü. Hastaneye kaldırılan Şahin, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 24 yaşındaki Sudenaz Şahin, evinin bulunduğu beşinci kattan düşerek ağır yaraladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çardak Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan Şahin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
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